Lanazione.it - Luci accese anche al Forte. Show dal mare dei bagnini

Leggi su Lanazione.it

dei Marmi ha illuminato sabato sera il suo Natale con tanta gente nella piazza del pontile per assistere al momento più atteso: l’accensione del grande albero di Natale, simbolo delle festività, mentre idel Palio dei Bagni sono arrivati dalcon patini illuminati, regalando uno spettacolo suggestivo e unico nel suo genere. La banda “La Marinara” ha poi accompagnato con le sue note la sfilata deicon le fiaccole, aggiungendo magia all’atmosfera natalizia. Il sindaco Bruno Murzi ha voluto condividere un messaggio di auguri con la comunità: "Vedere il pontile e la piazza così pieni di volti sorridenti e di emozione è il miglior regalo per la nostra città. Il Natale alè un’occasione per riscoprire il piacere di stare insieme, in un luogo che sa regalare momenti indimenticabili.