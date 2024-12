Ilfattoquotidiano.it - Lite Furfaro-Gasparri. “La sua storia politica è un fallimento”. “Lei è una nullità, un danno a se stesso”. Poi il senatore sbotta con Parenzo

Bagarre a L’aria che tira (La) con protagonista unico ildi Forza Italia, Maurizio, che, dopo uno scontro concitato col deputato del Pd Marco, protesta vivacemente con David, tacciato di non saper condurre la trasmissione.Il tema del dibattito è la spaccatura nella maggioranza e, all’osservazione diche accusa il governo Meloni di non aver fatto il salario minimo,ribatte con una domanda: “E come mai il governo giallo-rosso non l’ha fatto?”.“Perché c’è stata una pandemia“, risponde.“Ah, c’è stata la pandemia, mannaggia – rilancia– E perché il governo Prodi non ha fatto il salario minimo? C’era anche allora la pandemia?”.“, guardi, la informo di una cosa – replica il parlamentare dem – quando lei faceva danni al paese, io andavo alle scuole medie“.