Secoloditalia.it - L’intervista. Osho: “Biden perfetto per le mie vignette. Nel 2025 punto su Salis, Tajani e Di Maio”

Leggi su Secoloditalia.it

Nun fate caso ar disordine (Rizzoli) ha in copertina Papa Francesco con la foto dell’apertura della porta santa: Bergoglio è uno dei tanti personaggi presi di mira da, al secolo Federico Palmaroli, nell’ormai tradizionale compendio annuale di, già presente nelle vetrine di tutte le librerie.Fino a qualche anno fa, a Natale, la scelta dei libri da regalare oscillava in genere fra le opzioni: l’oroscopo dell’anno dell’astrologo del momento, il libro di Bruno Vespa e la raccolta didi Forattini. Che effetto le fa avere preso il posto di Forattini?«Inorgoglisce venire accostato a un gigante della satira come lui. Va detto pure che è cambiato nel corso degli anni l’apporto satirico alla società, c’è molta più competizione. Con i social tutti si sentono comici, sono tutti autori satirici.