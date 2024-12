Dilei.it - Lily Collins dorata sul red carpet, l’incredibile look alla première del Diavolo veste Prada

non smette mai di stupire, edel musical Ila Londra ha brillato come una vera diva del red. L’evento, tenutosi al Dominion Theatre, ha attirato star internazionali del calibro di Elton John e Vanessa Williams, ma è stataa rubare la scena con un abito dorato firmato da una nota casa di moda Inglese.: l’abito che fa sognarePer la serata,ha scelto unche non lasciava nulla al caso. Il vestito, un pezzo unico della maison britannica Vivienne Westwood, si è rivelato un tributo perfetto all’opulenza emoda audace raccontata nel film e ora nel musical. Caratterizzato da un corpetto drappeggiato che abbracciava la figura, lo stile corsetto iconico del brand esaltava la silhouette dell’attrice.L’abito, con le sue scintillanti paillettes dorate e un malizioso spacco frontale, catturava ogni riflesso di luce, facendola sembrare una vera regina d’oro.