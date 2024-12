L’assistenza domiciliare | un viaggio tra storia Nightingale e modernità Css Home

Leggi su Ilfaroonline.it

affonda le sue radici in una tradizione secolare, incarnata da figure come Florence, considerata la fondatrice delinfermieristica moderna. La, conosciuta come “La signora con la lanterna”, si dedicava già nel 1869 ad assistere gli ammalati a domicilio, anche di notte, con una dedizione che è rimasta un modello di umanità e professionalità.L’evoluzione del: dalle guerre alle pandemieOgni epoca storica ha visto figure infermieristiche adattarsi alle necessità del tempo, portando avanti un’assistenza sempre più consapevole, al passo con la conoscenza del corpo umano e delle sue fragilità. Durante le guerre mondiali, queste figure si trovarono a gestire le macerie umane lasciate dai conflitti, offrendo conforto e cura anche dove la medicina poteva fare poco.