L' assemblea dei milanesi esasperati dalle attese di tram e bus | Atm affronti con urgenza la situazione siamo stufi di aspettare

Milano, 2 dicembre 2024 – Un’partecipata, movimentata e “arrabbiata”. Con l’Azienda dei trasporti sul banco degli accusati. I– soprattutto tantissime donne –alle fermate die autobus, tra ritardi pure in orari di punta anche di oltre trenta minuti e corse soppresse, si sono dati appuntamento nella sala parrocchiale di via Kolbe, in zona viale Corsica, per contestare “la narrazione fatta dall’assessore del Comune di Milano Arianna Censi – racconta Adriana Berra, una delle capofila della protesta che da mesi “viaggia” sui social, come la pagina Facebook “Aspettami,in attesa dell’autobus” –, che continua a parlare di mobilità sostenibile, mobilità dolce, quindi biciclette, monopattini e la favolosa M4 senza mai seriamente affrontare la questione dei mezzi di superficie, che non passano.