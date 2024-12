Piperspettacoloitaliano.it - L’Amica Geniale 5 si farà, quando esce la quinta stagione

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

5 ? Facciamo chiarezzaè un capolavoro italiano esportato in tutto il mondo. Non a caso, la quartaintitolata Storia della Bambina Perduta è stata presentata in anteprima a New York e poi alla nostra Festa del Cinema di Roma. Il best-seller di Elena Ferrante ha preso forma nel 2018 riscontrando un enorme successo in tv, seguendo fedelmente i libri della scrittrice. Aspettando la conclusione della quarta, il pubblico si chiede già se5 si. Ecco le ultime notizie sullaordine cronologico di libri e stagioni(2011) per la prima(2018)Storia del nuovo cognome (2012) per la seconda(2020)Storia di chi fugge e di chi resta (2013) per la terza(2022)Storia della bambina perduta (2014) per la quarta(2024)5 silanon smette mai di sorprenderci, ma a tutto c’è un inizio e una fine.