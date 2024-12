Sport.quotidiano.net - La Juventus nel segno dei figli d’arte: contro il Lecce erano in quattro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 1 dicembre 2024 – Che lasi ritrovi da inizio stagione in totale emergenza lo sanno anche i muri. Per sopperire alle tante indisponibilità, Mister Thiago Motta è dovuto correre ai ripari. Ieri sera allo stadio Via del Mare dii giocatori indisponibiliben nove: Milik, Adzic, Cabal, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Bremer, McKennie, Vlahovic e Savona. Per evitare di avere la coperta troppo corta, com’è successo nell’ultima sfida dei bianconeril’Aston Villa in Champions League, l'ex allenatore del Bologna ha dovuto pescare fra i tanti giovani dalla primavera e, per forza di cose, aggregarli in prima squadra. Il mister italo-brasiliano ha chiamato con se Pugno (attaccante), Owusu e Pappadopoulos (centrocampisti) e infine Pagnucco e Montero (difensori). Quest’ultimo ha un legame particolare con la squadra bianconera, dato che èo di Paolo Montero, ex difensore dellatra il 1996 e il 2005 e allenatore della prima squadra dei bianconeri per le partiteBologna e Monza, sul finire della passata stagione.