Incidente in autostrada auto travolta e schiacciata da due mezzi pesanti

Terrore stamani, 2 dicembre, sull'A1. Per cause ancora da accertare un'mobile è statada due. Drammatica la scena che si è presentata ai soccorritori, un cumulo di lamiere e pezzi di vetri disseminati su tutta la carreggiata. Lo schianto è avvenuto iorno alle ore 11:30, al km 511, non troppo distante dal casello di Caserta Sud direzione Marcianise. Ancora da capire la dinamica ma da una prima ricostruzione arrivata grazie alle testimonianze raccolte sembra che un tir avrebbe tamponato una vettura con a bordo quattro persone, la quale, spinta dalla forza del mezzo pesante, ha finito la sua corsa sotto un altro camion che la precedeva.