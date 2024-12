Quotidiano.net - In scena di tutto un pop. Mancano solo le sorprese

Mangiarotti C’è di. Un po’. Male cose che meno ti aspetti, la musica che gira intorno allo streaming, quella delle band e degli artisti alternativi. Testimoni credibili. Un esempio: se nel presepe del festival metti al posto di Fiorelka Mannoia e Loredana Bertè Marcella Bella non è la stessa cosa, con buona pace di Giuseppe, interpretato da Massimo Ranieri. Carlo Conti di artisti in gara ne porta trenta, come i famosi trentini che entrarono in tram, la metà interscambiabili con altrettanti colleghi. Al netto delle canzoni che non abbiamo ancora sentito. Poi se nel famoso presepe sostituisci Geolier con Rocco Hunt i conti, anche in quota Napoli, non tornano. Ecco, mi sembra un cast che rispetta le quote di mercato, musicale, e di marketing, televisivo, ma con l’esperienza e la professionalità di chi può sempre dire: il festival di successo del nuovo millennio l’ho inventato io (poi l’ho passato ad Ama).