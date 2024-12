Hai vinto tu Zecchino d’oro | l’annuncio di Conti la festa e poi l’incredibile su Anna e la sua canzone

Leggi su Caffeinamagazine.it

Lo, celebre Festival canoro per bambini ha compiuto 67 anni ed è tornato in onda su Rai 1, con la conduzione di Lorenzo Baglioni e Carolina Benvenga. La finale, che ha avuto luogo domenica 1 dicembre a partire dalle 17.20, ha decretato lavincitrice sotto la direzione artistica di Carlo. In gara 14 brani, interpretati da 19 giovani talenti, che sono stati giudicati da due giurie: una composta da adulti, tra cui ospiti d’eccezione del mondo dello spettacolo e della musica. Presenti Caterina Balivo, Elisabetta Ferracini e Bianca Guaccero, e l’altra da una giuria di bambini, costituita da 20 piccoli giurati variabili per ciascun appuntamento. A questi voti si è aggiunto il giudizio del Piccolo Coro dell’Antoniano. A trionfare in questa 67ª edizione delloè stato il brano “Diventare un albero”, unapop ispirata allo stile dei Coldplay, interpretata dalla piccolaSole Dalmonte, 9 anni, di Voltana (Ravenna).