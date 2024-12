Biccy.it - Gwen Stefani è riuscita a fare peggio di Jennifer Lopez

Se il flop del comeback diha fatto molto rumore, di recente c’è qualcuno che è riuscito adi. JLo con This Is Me Now si è piazzata alla 38 della Billboard Hot 200 vendendo 14.000 copie, mentrela settimana scorsa ha debuttato nella stessa classifica alla posizione numero 95, vendendo solo 13.000 copie del suo nuovo disco Bouquet. L’album dalle sonorità pop country è anche caruccio e ha dei pezzi validi, il vero problema qui è che molti nemmeno sanno che la voce dei No Doubt è tornata.e il ritorno flop.Il disastro non riguarda solo l’album die il debutto nella Billboard, infatti anche il singolo non se la sta passando bene. Somebody Else’s è presente su iTunes solo in Nuova Zelanda alla 98, mentre non c’è traccia del brano nelle altre classifiche come quelle di Apple Music o Spotify (figuriamoci nella Billboard Hot 100).