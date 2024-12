Lanazione.it - Guido Tanteri: «Una vetrina per un territorio bellissimo»

Il Campionato Provinciale Pistoia 2024 “Memorial Roberto Misseri”, promosso da AC Pistoia e dedicato ai propri soci sportivi, è ormai già storia. Una storia fatta di successi, soddisfazioni e risultati complessivi molto positivi. Ne è più che mai convinto, Presidente della Commissione Sportiva AC Pistoia: «Le gare che abbiamo organizzato per questa edizione 2024 - sottolinea- hanno innanzitutto portato sulun gran numero di appassionati e addetti ai lavori, così come meccanici e familiari dei partecipanti. È stata, insomma, una grande festa, alla quale tutti abbiamo partecipato, attraverso le sue tre tappe che, come da tradizione, hanno distillato emozioni e adrenalina a non finire». Sotto altri aspetti, dunque, si è rinnovata anche quest’anno l’importanza del Campionato Provinciale AC per la città di Pistoia e i suoi dintorni, anche in termini di indotto e di economia locale: «A questo - afferma- si unisce la possibilità, per i numerosi visitatori, di conoscere più da vicino une ricco di storia, unico nel suo genere, dove cortesia, disponibilità e ospitalità sono tradizionalmente di casa».