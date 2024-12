Udine20.it - Giovanni Allevi martedì 3 dicembre a Trieste

Dopo un’assenza che ha lasciato il pubblico in trepidante attesa, il Maestro, compositore e pianista rivoluzionario, ha fatto il suo trionfale ritorno sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2024, regalando al pubblico un momento di profonda commozione e riflessione. Le sue parole, il suo virtuosismo al pianoforte hanno fatto breccia nei cuori degli spettatori, guadagnandosi un’accoglienza calorosa e standing ovation in ogni tappa del tour iniziato a febbraio dal Teatro Regio di Parma. Il nuovo progetto live difarà tappa domani,, al Teatro Rossetti di(inizio alle 21.00), unica data in Friuli Venezia Giulia del suo “Piano Solo Tour 2024”. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl e Ventidieci, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Politeama Rossetti di, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e alle biglietterie del teatro.