Georgia, ora la Russia teme una nuova rivoluzione colorata ai suoi confini: "Le proteste sembrano un'altra Euromaidan"

In piazza gli studenti, in piazza i professori. Giovani, vecchi. In, in queste ore, in piazza ci sono tutti. Tbilisi fa scintille: sono quelle dei petardi dei manifestanti, fuochi d’artificio esplosi contro gli scudi della polizia schierata che tenta di arginarli, ma non ci riesce. Nonostante idranti e manganelli, gas lacrimogeni sparati ad altezza uomo, non tornano a casa. Lesono esplose nelle stesse strade che ne avevano ospitate già moltissime negli ultimi mesi. In otto città sono in corso manifestazioni, è bloccata la strada d’accesso al porto commerciale di Poti. A Kutaisi molte aule delle scuole sono vuote.In un altro Stato ex sovietico la notte dellasi fa: con le bandiere blu dell’Unione europea, con la bandiera bianca e rossa della patria sulle spalle, si protesta contro il partito di governo Sognono che ha deciso di rimandare i negoziati di adesione all’Ue nel 2028.