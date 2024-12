Bergamonews.it - G.M.P. Group consolida la presenza in Nord Europa con l’acquisizione di Reedijk

G.M.P.ha perfezionato un innovativo accordo operativo e strategico capace dire e sviluppare la suasui mercati europei. Il gruppo italiano, leader nel comparto della produzione e distribuzione di cerchi in lega ha annunciato infattidi Reedjik, primario importatore e distributore di settore in oltre venti mercati del Vecchio Continente, finalizzato nella creazione di un nuovo progetto aziendale, da oltre 80 milioni di fatturato aggregato. L’accordo, che matura quale ulteriore step di crescita di una storica proficua collaborazione avviata tra i due gruppi già nel 2007, permetterà un rafforzamento e un presidio diretto sui mercati internazionali, offrendo una integrata e completa gamma di prodotti Made in Italy e un alto standard qualitativo nei servizi pre e post vendita.