Inter-news.it - Fiorentina aggressiva e Inter guardinga, poi l’interruzione: la partita fino al 17?

si è giocata per circa sedici o diciassette minuti prima del dramma e la preoccupazione per le condizioni di Edoardo Bove.a quel momento, così laera stata giocata ad alta intensità, l’aggressività della squadra di Raffaele Palladino, l’e qualche errore in fase di impostazione. Poi il gol di Lautaro Martinez e le polemiche sulla palla di Denzel Dumfries.COSA È SUCCESSO –avevano iniziato ladi ieri con grande intensità, prima che il malore improvviso di Edoardo Boverompesse il gioco al diciassettesimo minuto. La gara, giocata allo stadio Franchi, sarà ricordata per un episodio che ha scosso il mondo del calcio, ma il primo quarto d’ora ha mostrato unadinamica contro un’meno incisiva rispetto alla recente prova di Champions League contro il Lipsia.