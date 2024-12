Thesocialpost.it - Famiglia intossicata nella notte: paura su un camper a Lodi

Momenti didurante laper unadi tre personeda monossido di carbonio mentre dormiva nel proprioparcheggiato a. L’incidente è avvenuto intorno alle 2:20 in via Largo Donatori del Sangue. Le cause della fuga di gas sono ancora in fase di accertamento.A dare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti o vicini che hanno notato qualcosa di strano, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e fornito assistenza alla.I tre componenti, prontamente soccorsi dai medici, sono stati trasportati all’ospedale Maggiore diper ulteriori accertamenti e cure. Al momento, non si conosce con precisione la gravità delle loro condizioni, anche se il tempestivo intervento dei soccorritori potrebbe aver evitato conseguenze peggiori.