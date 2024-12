Espulsione anche per Shaila Grande Fratello | non uno due provvedimenti Pubblico determinato

Leggi su Caffeinamagazine.it

perGatta”. Si infiamma l’attesa per la nuova puntata del, in onda stasera, 2 dicembre. A tenere banco in queste ore è la notizia della possibiledi un concorrente dalla casa più spiata d’Italia. Una decisione presa dalla produzione del reality di Canale 5 a seguito di gravi episodi avvenuti nei giorni scorsi.Uno dei principali indiziati, secondo le indiscrezioni, sarebbe Luca Giglioli, meglio conosciuto come “Giglio”. Ma il popolo del web chiede “la testa”di altri concorrenti. Il parrucchiere toscano è finito nell’occhio del ciclone per le espressioni forti usate contro Helena. Lo scontro tra i due risale alla diretta di lunedì 25 novembre, quando il gieffino si era lamentato dell’atteggiamento “incoerente” della modella brasiliana.