Sport.quotidiano.net - Eccellenza/2. Castelfranco regge un’ora. Poi arriva il 14esimo ko

fabbrico 20 FABBRICO: De Prisco, Galeotti, Guerri, Calabretti, Scappi, Budriesi, Andolina (13’st D’Ambrosio), Tamagnini (24’st Barbieri), Zampino, Lari (39’st Beltrami), Koni (46’st Carnevali). A disp. Mora, Gibertoni, Bulgarelli, Ferrari, Minelli. All. Galantini V.: Nicolosi, Passini, Valcavi, Sanogo (42’st Cannas), Gueye, Ogunleye, Albertini (27’st Tondelli), Lippo, Simonetti (21’st Temzem), Abdelazim (39’st Campani), Ferri (40’pt Romanciuc). A disp. Gagliardi, Toselli, Bellori. All. Benetti Arbitro: Arrigoni di Ravenna Reti: 19’st Budriesi, 25’st Scappi Note: ammoniti Lippo, Valcavi e Guerri Sconfitta numero 14 su 14 per ilchefino al 64’ quando un tiro sporco dell’ex Budriesi beffa Nicolosi, poi al 70’ bomba dai 25 metri di Scappi che firma il 2-0.