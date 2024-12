Drammatico incidente in provincia di Latina | violentissimo scontro tra un’auto ed un autocompattatore Due i feriti uno in modo serio

Leggi su Dayitalianews.com

Questa mattina, intorno alle ore 9, si è verificato un gravestradale sulla 156 Monti Lepini, trae Borgo San Michele. L’ha coinvolto un piccolo compattatore dell’ABC e una Mercedes, che si sono scontrati in un tratto di strada molto trafficato, causando disagi significativi alla viabilità.trasportati all’ospedale Goretti diA seguito del violento impatto, entrambi i conducenti dei veicoli sono rimastie sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria Goretti di. Le condizioni più preoccupanti sembrano essere quelle del conducente della Mercedes, mentre il conducente del compattatore ha riportato ferite di entità minore. Al momento, non si hanno ulteriori dettagli sulle condizioni cliniche dei.Intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsiSul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale die i mezzi di soccorso del 118 per gestire la situazione e prestare le prime cure ai