Calciobidone 2024 | tra i candidati anche un ex Inter Come votare

. Ha fatto molto discutere la recente assegnazione del Pallone d’Oro a Rodri, che ha spezzato il monopolio targato Messi e Cristiano Ronaldo. Il centrocampista del Mster City e della Nazionale spagnola si è imposto abbastanza a sorpresa, visto che il favoritissimo era il brasiliano Vinicius del Real Madrid. E questa mancata vittoria ha fatto mandare su tutte le furie le merengues: nessun rappresentante del club, né dirigente, né calciatore, né staff tecnico, si è presentato, decidendo di disertare la premiazione a Parigi, su ordine del potentissimo patron Florentino Perez.Polemiche che, invece, non si si sono ovviamente riscontrate nello scorso anno, visto che vinse il favorito della vigilia, quel Paul Pogba che il mese scorso è tornato a farsi sentire (ma non in campo) con una gaffe importante, che gli ha precluso definitivamente quelle seppur minime possibilità di una (improbabile) riconferma alla Juventus.