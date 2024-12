Lanazione.it - Buonamici: “Una panchina rossa per ricordare e convivere in pace, come i nostri olivi”

Leggi su Lanazione.it

Firenze (Fiesole), 2 dicembre 2024 – Un gesto simbolico che guarda al futuro con speranza e impegno sociale: In concomitanza con la giornata di San Valentino 2025, l’azienda agricoladi Fiesole inaugurerà unadavanti all'oliveto della biodiversità. La, dedicata alle donne vittime di violenza, vuole essere un simbolo del posto mancante, di quella sedia vuota che una donna non ha potuto occupare. “Il nostro oliveto ospita 70 varietà di, che convivono in armonia pur essendo diversi. Questo è il messaggio che vogliamo trasmettere: la diversità può essere fonte di ricchezza e”, ha spiegato Cesare, presidente di Coldiretti Firenze-Prato durante l'intervista di stamani a White Radio, durante il programma Futuro Presente condotto da Patrizia Scotto di Santolo.