Amica.it - Bruce Willis, i teneri scatti con le figlie: “Best dad ever”

Leggi su Amica.it

Nel giorno del Ringraziamento si sta insieme alle persone che si amano di più e si celebra il dono della gratitudine. Lo sa bene, immortalato in un tenero momento d’affetto e coccole.GUARDA LE FOTO, le foto di una carriera e di una vita al massimo, icon leL’attore di Die Hard, 69 anni, è riapparso in alcunisui social network circondato dall’amore di Tallulah e Scout, due dellepiù grandi. Che per l’occasione lo hanno incoronato “dad ever”, miglior papà di sempre. Nelle immagini pubblicate su Instagram, eccolo circondato dall’affetto delle sue ragazze. «Grateful», «grata», scrive Tallulah. Manca solo Rumer, la maggiore delle suenate dal matrimonio con Demi Moore, che nel 2023 lo aveva reso nonno di Louetta.