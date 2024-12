Liberoquotidiano.it - "Bove? Torto evidente contro l'Inter". Vergogna dopo il collasso, Oppini sbotta: "Siete bestie!"

Leggi su Liberoquotidiano.it

La caduta di stile di alcuniisti, capaci di mettere nel mezzo quanto accaduto a Edoardoin Fiorentina-per attaccare la classe arbitrale. Su X alcuni di loro hanno infatti scritto: “L'ha subito torti arbitrali evidenti, come l'eurogol di Lautaro annullato per un 'fuori' inesistente dall'arbitro, ma tutto passerà in cavalleria per quanto è occorso questa sera a”. E così uno storico tifoso della Juve, Francesco— figlio di Alba Parietti e Francoe opinionista sportivo — ha risposto a tono alle gaffe commessi da alcuni supporter nerazzurri che hanno snobbato le condizioni del calciatore ex Roma: “Questa è 'gente' - ha scritto sul suo account X - che non merita alcun tipo di rispetto o trattamento umano e definirle '' sarebbe un complimento. Lo sfottò e la rissa verbale da bar è (purtroppo) a volte passabile ma questa roba qui no, MAI!".