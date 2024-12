Lanazione.it - Bove, il risveglio e la voglia di giocare: “Fatemi uscire”. E convince in video il team a tornare in campo

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 2 dicembre 2024 - Un enorme sospiro di sollievo il popolo viola lo ha tirato in mattinata, dopo una notte dove le indiscrezioni parevano volgere al sereno, ma di certezze non ce n'erano. Edoardosta meglio, ha incontrato famigliari, dirigenti e compagni di squadra. Lo spavento tanto, come ladiin. Un passo alla volta, però. Nei prossimi giorni saranno tanti gli esami approfonditi ai quali sarà sottoposto il centrocampista della Fiorentina. Intanto però il mondo viola si gode le buone notizie diffuse dal bollettino medico del club gigliato. Fiorentina, il canale de La Nazione "ACF Fiorentina comunica che Edoardo, dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Attualmente è sveglio, vigile ed orientato. Ha parlato con la famiglia, la dirigenza Viola, il mister e i compagni che sono accorsi a trovarlo non appena ricevuta la bella notizia.