Quotidiano.net - Biden ha concesso la grazia al figlio Hunter: “Perseguitato in modo ingiusto e selettivo”

Leggi su Quotidiano.net

Washington, 2 dicembre 2024 – Binden halaal. A 50 giorni dalla fine del mandato elettorale, con una mossa a sorpresa il presidente uscente degli Stati Uniti ha firmato la“piena e incondizionata” per, finito sotto un duplice processo: il primo per possesso illegale di arma da fuoco e per aver mentito all'Fbi sulla sua tossicodipendenza, il secondo per l'evasione fiscale di 1,4 milioni di dollari di tasse federali. Reati per i qualirischiava fino a 20 anni di carcere. "perseguito in. È stato preso di mira solo perché è mio. Persecuzione mirata per colpire me”, ha detto il presidente. Trump: "Perdono anche agli ostaggi del 6/1?” “Il perdonoda Joe ainclude gli ostaggi del 6/1, che sono stati imprigionati per anni? Che abuso ed errore giudiziario!”.