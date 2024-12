Thesocialpost.it - Anziane fanno arrestare tre truffatori dopo aver seguito un corso dei carabinieri

Due, una 90enne di Bisceglie e una 70enne di Minervino Murge (Bari), hanno permesso l’arresto di tre presuntigrazie alle conoscenze apprese durante uninformativo tenuto dai. Gli incontri erano stati organizzati per sensibilizzare i cittadini più esposti al rischio di truffe.Leggi anche: Rimini, finto maresciallo in divisa truffa anziana: furto da 100mila euroIl metodo del raggiroIl metodo del raggiroIn entrambi i casi, ihanno utilizzato lo stesso schema: fingendosi un maresciallo dei, hanno contattato le vittime riferendo che un loro parente era stato trattenuto in caserma per problemi giudiziari. Per ottenere la sua liberazione, veniva richiesto un compenso in contanti o gioielli. Successivamente, un complice si presentava all’abitazione per ritirare quanto raccolto.