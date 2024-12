Quifinanza.it - Affitti brevi, stop al self check-in: servirà identificarsi di persona

Leggi su Quifinanza.it

In tema disono in arrivo delle nuove regole che potrebbero cambiare di molto l’intero settore. Nella circolare del Viminale firmata dal capo della Polizia Vittorio Pisani indirizzata a tutte le Prefetture, infatti, viene deciso lodel-in, pratica con la quale gli ospiti delle strutture ricettive a breve termine possonoe prendere possesso dell’abitazione servendosi dei keybox esterni (cassette di sicurezza) che hanno all’interno le chiavi dell’appartamento. La decisione, così come dicono dal ministero dell’Interno, è stata presa soprattutto in vista dell’imminente Giubileo, con la finalità di “prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica” ed evitare di ospitare “persone pericolose e/o legate a organizzazioni criminali o terroristiche”. Felice della scelta adottata si è detta la ministra del Turismo Daniela Santanchè.