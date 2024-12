Calciomercato.it - Va via gratis senza rinnovo: Theo Hernandez ai saluti

Dopo le voci sul suo possibile addio della scorsa estate, l’esterno rossonero torna ad essere un nome caldo in uscitaSono fermi da tempo in casa Milan i dialoghi per quanto riguarda ildi. L’ultimo prolungamento siglato dal terzino francese risale al febbraio 2022 e l’attuale contratto andrà in scadenza nel giugno 2026. Ciò significa che, qualora i rossoneri non trovassero un accordo entro il termine di questa stagione, l’ipotesi addio inizierebbe a prendere nuovamente quota.Va viaai(LaPresse) – Calciomercato.itCome raccontato da tempo, l’entourage dinon ha ancora ricevuto una proposta per ilda parte del Milan. Sulle sue tracce, la scorsa estate si era fatto avanti il Bayern Monaco alla ricerca di un nuovo terzino sinistro.