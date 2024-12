Sport.quotidiano.net - Udinese-Genoa 0-2: Pinamonti e l'autorete di Giannetti regalano a Vieira la prima vittoria

Udine, 1 dicembre 2024 – Blitz vincente al Bluenergy Stadium di Udine del, che batte l’2-0 cogliendo ladella gestionee il quarto risultato utile consecutivo. Un solo punto nelle ultime cinque partite, invece, per i bianconeri che si sono complicati la vita dopo appena 2’, quando Touré ha mal calibrato un retropassaggio per Okoye e ha poi steso con le cattive Zanoli – tra i migliori della gara – rimediando il cartellino rosso e lasciando i suoi in dieci. Al 13’ ci ha quindi pensatoa deviare in rete una spizzata di Thorsby e a mettere le cose definitivamente in discesa per i rossoblù che hanno poi gestito la gara senza di fatto mai correre rischi e l’hanno chiusa definitivamente al 67’ con l’disull’ennesima incursione in area di Zanoli.