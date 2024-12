Lanazione.it - Sei appuntamenti con le bellezze del territorio. Visite guidate organizzate da Sistema Museo

SPOLETO Sei gliin programma a dicembre, organizzati da, per conoscere il patrimonio storico e artistico. Il primo è previsto oggi, alle 15, con la visita guidata al Tempietto sul Clitunno (Patrimonio Unesco). Il secondo appuntamento si terrà domenica 8 dicembre, alle 12.30 con la visita guidata alla Rocca Albornoz, mentre domenica 15 dicembre, alle 14, sarà la volta della Casa Romana. Natività Medievali è la visita guidata alla chiesa dei Santi Giovanni e Paolo in programma lunedì 23 dicembre alle 11, mentre gli ultimi duedel 2024 saranno dedicati al Piano Nobile di Palazzo Collicola (domenica 29 alle 16) e aldel Tessuto e del Costume (martedì 31 dicembre, alle 11). Lesono gratuite per i possessori della Spoleto Card e sono aperte a tutti ( 5 euro a persona oltre il biglietto del).