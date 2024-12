Quifinanza.it - Scadenze fiscali di dicembre 2024: appuntamento con Irpef, Ires, Imu e concordato biennale

Anche nelè ricco, come sempre, il calendario delledi. I contribuenti, sia persone fisiche che imprese, sono chiamati a fare i conti con una serie di appuntamenti, dall’imposta di bollo al saldo Imu, passando per la Tobin Tax e il ravvedimento speciale.Ma attorno alla metà disi chiude anche la nuova finestra per l’adesione alpreventivo, misura sulla quale il governo punta per far emergere il nero degli esercenti di attività d’impresa e di lavoro autonomo. Di seguito una panoramica delle principalidi.Imposta di bolloEntro il 2, i soggetti obbligati dovranno versare l’imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel terzo trimestre del. Il termine originario del 30 novembre è stato posticipato in quanto cade di sabato.