Metropolitanmagazine.it - Sanremo 2025, habemus cast: le reazioni dei Big in gara all’annuncio di Carlo Conti

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha parlato. La rosa dei Big inè stata annunciata al Tg1, come ormai da tradizione, e l’Italia può iniziare a fare il conto alla rovescia. I cancelli dell’Ariston si apriranno per la settantacinquesima edizione martedì 11 febbraio; prima di allora, ci sarà tutto il tempo di disquisire circa i trenta cantanti che parteciperanno al Festival.Come prevedibile, social e stampa si sono già scatenati, chi applaudendo le decisioni del nuovo direttore artistico, chi invocando il ritorno di Amadeus. Suldi quest’anno, in effetti, c’è molto da dire. Tra veterani della kermesse (tra i quali, oramai, possiamo considerare anche Irama), graditi ritorni e new entries da tenere d’occhio, “varietà” è la parola chiave delle scelte di. Ma, se il mondo del web ha detto la sua, come hanno reagito i diretti interessati all’adunata alle armi?: gli artisti inreagisconosi terrà dall’11 al 15 febbraioQualcuno si è mantenuto sobrio, ringraziandoe dando appuntamento ai fan nella Città dei Fiori; altri, la maggior parte degli artisti in, però, ha scelto la via dell’ironia o la semplicità del focolare domestico.