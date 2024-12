Sangiuliano e Giambruno insieme per presentare il libro su Trump L’ex ministro | Il peggio non è mai alle spalle – Il video

Leggi su Open.online

Entrambi sono stati “scaricati” da Giorgia Meloni: uno per motivi politici, l’altro per ragioni sentimentali. Ora Gennaroe Andreasi sono ritrovati uno affianco all’altro. Nel pomeriggio di sabato 30 novembre,della Cultura ha fatto tappa a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, peril suo. Vita di un presidente contro tutti. Il volume è stato pubblicato la prima volta danel 2017, per il primo mandato del tycoon, ma è tornato d’attualità dopo la vittoriapresidenziali dello scorso novembre contro Kamala Harris. L’evento di Porto Sant’Elpidio, a cui era presente lo stesso, è stato moderato da Andrea, giornalista di Mediaset ed ex compagno della premier.La «convergenza» traNel corso della presentazione, i due non sono entrati nel merito delle vicissitudini personali e professionali che li hanno visti protagonisti da quando Giorgia Meloni è entrata a Palazzo Chigi.