Quotidiano.net - Salvini attacca Landini: "In dicembre 15 scioperi. Sono pronto a intervenire"

Leggi su Quotidiano.net

Povero sciopero. E povero Albert Camus.il vicepremier Matteoe il segretario generale della Cgil Maurizioa chiamarli in causa. Il ministro delle Infrastrutture preannuncia nuovi interventi per limitare le prossime mobilitazioni dei lavoratori. A giustificazione della propria esortazione alla "rivolta sociale", il leader sindacale dispensa invece – recapitando alla premier Giorgia Meloni – l’opera in cui l’intellettuale francese, già evocato dal neoministro della cultura Alessandro Giuli, contrappone l’azione creatrice dell’arte alla negazione arbitraria degli istituti trascendentali (compreso Dio) della rivolta metafisica e al carattere totalitario della rivolta storica. Era il 1951 e Camus andava prendendo le distanze da Jean Paul Sartre, con cui sancì la rottura nel 1953 e che a sua volta andò maturando la propria critica all’ortodossia sovietica.