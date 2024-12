Ilrestodelcarlino.it - "Progetti sulle eccellenze dell’enogastronomia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

enogastronomiche, Cna: "Si apra subito un tavolo". Alla luce dei riconoscimenti assegnati dalle guide di settore ai numerosi locali della città e dell’hinterland, l’associazione di categoria solleva l’opportunità di un confronto: "Chiediamo al Comune di attivare subito un tavolo di condivisione progettuale con tutti gli attori del territorio. La filieraè un patrimonio che va messo a fattore comune, perché rappresenta un tratto identitario unico nel panorama nazionale per l’alta concentrazione diin ogni settore culinario, nate e cresciute come spesso accade con il mito degli chef stellati ed oggi mature per rafforzare, arricchire e impreziosire ulteriormente la proposta turistica e commerciale del nostro territorio" si legge in un comunicato. La Cna grazie anche a Tipicità spinge nella valorizzazione dellesenigalliesi, ma attraverso un corso di specializzazione enogastronomica "Senigallia città gourmet" potrebbe trovare il motore giusto per certificare in maniera organica una ulteriore vocazione distintiva su cui ancorare non solo la stagione turistica estiva, ma cogliere l’attenzione di operatori e turisti tutto l’anno.