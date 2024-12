Liberoquotidiano.it - "Perché ho vissuto con Lapo Elkann e mia moglie, tutti insieme": impensabile Carlo Calenda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Si confessa,, il leader di Azione. Si confessa in una lunga intervista a 7, il settimanale del Corriere della Sera, in cui parla di molti aspetti personali, privati, della sua vita. E si parla molto di Violante, la sua attuale, chespiega di aver conosciuto "a una festa di diciott'anni, qualche anno". Solo due settimane fa, in radio a Un giorno da Pecora,aveva confessato di averla tradita. "Ho confessato di aver preso una sbandata per un'altra donna e di essere ritornato con la coda tra le gambe, parliamo di una cosa successa trent'anni fa. Poi, certo, riprendendo la notizia ci hanno fatto il titoloha tradito la. Pensi che Violante non aveva visto nulla. Alcune amiche l'hanno avvertita e mi ha telefonato:ma che ca*** hai detto?".