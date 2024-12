Quotidiano.net - Per le aziende il nodo centrale è il credito

Villois Il risiko bancario che si sta muovendo in queste settimane potrebbe dare una svolta alla nostra economia, stimolando le imprese medie di ogni settore a dare corso anch’esse ad azioni di fusioni e incorporazioni per aumentare le dimensioni e di riflesso la competitività e produttività. Sicuramente il rapporto tra banche e tessuto economico è il primo piedistallo su cui costruire un economia più forte e dinamica. Le banche devono offrire alle imprese linee diche siano compatibili con il loro modus operandi, come che sta facendo Bpm da 5 anni a questa parte, grazie ad un sistema organizzativo dinamico che le consente di operare sulle imprese di ogni dimensione, offrendo tempistiche sovente più accelerate e caratteristiche concessive meno onerose. Tutte condizioni che fortificano l’idea di realizzare un terzo polo bancario, in grado di offrire alla vastità della clientela di piccole medie dimensioni, ma anche grandi, un supporto bancario strutturato, che valorizzi anche i territori.