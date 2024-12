Sport.quotidiano.net - Parma-Lazio 3-1: i biancocelesti conducono, ma i ducali fanno la differenza e vincono

1 dicembre 2024 - Ilaveva bisogno di una prestazione convincente e soprattutto di punti per allontanare il fantasma della zona retrocessione e contro lariesce proprio in questo. Isuperano per 3-1 ial termine di una partita spettacolare, dove gli episodi sorridono ai padroni di casa, ma entrambe le squadre hanno giocato una sfida di altissimo livello, senza demeritare in alcun modo. Gli emiliani la sbloccano con Man e Haj Mohamed raddoppia, Castellanos dà l'illusione di poterla riaprire, ma il gol nel recupero di Delprato chiude i conti. I laziali recriminano per il gol annullato dopo 2' a Rovella, ma alla fine devono alzare bandiera bianca. Si ferma dunque a sette la striscia di vittorie di Baroni in Serie A, a otto quella di risultati utili tra tutte le competizioni, mentre gli emiliani si allontanano dalle zone roventi di bassa classifica.