Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Killington 2024 in DIRETTA: Collomb mantiene le attese e risale! Duerr in testa dopo la prima manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA19.15: Perdono tutte tanto ora, 84 centesimi di ritardo all’intermedio per Breche19.14: Ritardo pesante per la svedese Oehlund che accumula un ritardo di 2?45 ed è nona. Ora Breche19-14: 99 centesimi di ritardo per Oehlund che ha commesso un errore19.13: Perde un’eternità anche nella seconda parte l’austriaca Gritsch che non ha proprio trovato il ritmo ed è nona a 2?45. Ora Oehlund19.12: 76 centesimi di ritardo per Gritsch all’intermedio19.11: Spigolata per la ceca Dubovska in alto. Non riesce a restare in pista ed è costretta a ritirarsi. Ora Gritsch19.10: Si conferma in grande difficoltà la svizzera Gisini che perde tanto anche nel finale ed è quinta a 1?52 da Slokar19.09: Gisin all’intermedio ha 64 centesimi di ritardo19.