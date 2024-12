Davidemaggio.it - Guillermo Mariotto abbandona la diretta di Ballando con le Stelle

è ‘scappato’ dacon le. Imprevisto quasi surreale nel corso della decima puntata: all’improvviso, il giurato ha infatti lasciato l’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma, costringendo Milly Carlucci ad andare avanti senza di lui e i suoi voti.Il tutto si è verificato appena iniziata la gara delle coppie semifinaliste, nel momento della votazione dell’esibizione di Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli.Adesso noi andiamo a votare. Vi devo far notare una cosa: non c’è, il quale si è alzato e si è allontanato dal teatro. Non siamo riusciti a recuperarlo, quindi non soha sottolineato la Carlucci, con la Lucarelli che ha cercato di stemperare la tensione con una battuta: “Si è infortunato anche lui”. La conduttrice ha aggiunto:No, spero proprio di no.