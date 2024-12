Isaechia.it - Grande Fratello, due concorrenti minacciano di abbandonare il reality: ecco cosa è successo

Leggi su Isaechia.it

Nella Casa delle tensioni si fanno sempre più insostenibili. La lontananza dagli affetti e l’evolversi di alcune dinamiche interne iniziano a far vacillare alcuni.Nei giorni scorsi, Shaila Gatta ed Helena Prestes sono state protagoniste di un infuocato faccia a faccia in cui non se le sono certo mandate a dire. In particolare, Shaila ha inveito contro la modella brasiliana, accusandola di falsità, nei suoi confronti e in quelli degli altri inquilini. Complice di questo improvviso sfogo è stato sicuramente un sentimento di gelosia della ballerina, sbocciato dalla lettera che Helena avrebbe scritto e destinato al suo Lorenzo Spolverato. I due sembrano essere custodi di un segreto che li riguarda, di cui la Casa non conosce i dettagli, eccetto qualche amico a cui lo hanno rivelato.