Fiumicino sei denunciati per furti nei duty free | recuperati beni per 2 500 euro

, 1 dicembre 2024 – Controlli a tappeto presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci” dida parte dei carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma. L’attenzione si è concentrata suie le aree esterne ai terminal. Durante le verifiche, sei persone sono state denunciate per tentato furto all’interno dei negozi, dove avevano cercato di superare le casse senza pagare prodotti di profumeria per un valore complessivo di circa 2.500.I responsabili, viaggiatori in attesa di imbarco, sono stati notati dagli addetti alla vigilanza, che hanno subito allertato le forze dell’ordine. La reva è stata interamente recuperata e i sei passeggeri sono stati deferiti alla procura di Civitavecchia.Sanzioni per autisti abusivi e violazioni al servizio di “car valet”Durante i controlli all’esterno dell’aerostazione, i carabinieri hanno sanzionato sette autisti per attività illecite di procacciamento clienti.