FC 25, Icona Marcel Desailly Tuono è disponibile in SBC

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore franceseuscita in data 1 dicembre 2024.Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazonQuesta Sfida Creazione Rosa fa parte della promoche ha proposto nuovi giocatori e giocatrici.SBCNumero sfide: 15Premio: 1xVerón Non scambiab.PLUS+: DC: Stopper CDC: Contenimento, CentromedianoPlus++: DC: DifensoreCosto al momento dell’uscita: 990.000 Crediti circaScadenza: 1 gennaio 2025 1 – Leggenda nataPremio: 1x Small Silver Players PackEsattamente 11 giocatori RariQualità giocat.: Esattamente Giocatori bronzo2 – Astro nascentePremio: 1x x3 Common Gold Players PackEsattamente 11 giocatori RariQualità giocat.