Thesocialpost.it - F1, Verstappen non si ferma più. altra vittoria in Qatar

Leggi su Thesocialpost.it

Max(Red Bull) ha ottenuto un’convincente nel Gran Premio del, l’ultimo appuntamento del mondiale di Formula 1 del 2024. L’olandese ha mantenuto il comando per quasi tutta la gara, resistendo agli attacchi dei suoi rivali più diretti. Con una performance impeccabile,ha tagliato il traguardo al primo posto, seguito da Charles Leclerc (Ferrari) e Oscar Piastri (McLaren), completando così un podio che ha visto anche la presenza di Russell (Mercedes), penalizzato di 5 secondi per una manovra irregolare durante la gara.Leggi anche: Fiorentina-Inter: attimi di terrore in campo, giocatore crolla a terra. Partita sospesaGara dominata da, ma con qualche brividoLa gara è stata caratterizzata da una partenza aggressiva e da numerosi cambiamenti di posizione, specialmente nelle prime fasi.