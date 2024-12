Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Qatar 2024: orario gara, streaming, programma Sky, differita TV8

, domenica 1° dicembre, andrà in scena il GP del, penultimo appuntamento del Mondialedi F1. Sul tracciato di Lusail, assisteremo a unain cui la gestione delle gomme sarà fondamentale, più del solito. Si correrà in sessione serale e la problematica del graining potrebbe riguardare diverse squadre, in considerazione del layout.LA DIRETTA LIVE DELLADEL GP DELDI F1 ALLE 17.00La Ferrari dovrà cercare di minimizzare i danni. Le qualifiche di ieri hanno confermato i punti deboli della SF-24 su piste di questo genere. Un circuito caratterizzato da tanti curvoni veloci in cui la Rossa fatica a esprimersi, soprattutto faticando a portare in temperatura le gomme. Non è un caso che il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz partiranno rispettivamente dalla quinta e settima piazzola della griglia.