Tarantinitime.it - Discarica ex Vergine, tanti i no dai Comuni. Taranto? Non pervenuta

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoIl 4 dicembre prossimo scade il termine per Enti e Amministrazioni per presentare i pareri sulla richiesta di Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale – PAUR – finalizzato alla riapertura dellaex, oggi Lutum (quest’ultima impresa riconducibile alla CISA Massafra). A ricordarlo è l’associazione Attiva Lizzano, che negli anni si è distinta nella battaglia sulla chiusura di un impianto il quale ha creato molti problemi di naturale ambientale e di salute nelletà in cui si trova il sito. Ora c’è la possibilità che lapossa riaprire: lo chiede, da tempo, la Lutum che ha preso in carico il sito e che, a quanto sembra, sta per centrare l’obiettivo nonostante le proteste delletà locali.Il sito si trova in contrada Palombara, isola amministrativa di, ma in effetti nei pressi dicome Monteparano, Lizzano, Fragagnano, Faggiano e Roccaforzata.