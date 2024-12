Terzotemponapoli.com - Conte e la gestione dello spogliatoio azzurro

Antonio, allenatore del Napoli, sta facendo un grande lavoro nello e con lodel Napoli. Ne scrive “Il Mattino” nell’edizione odierna. Di seguito quanto scrive a riguardo il quotidiano napoletano.Connessun mal di panciaCosì Il Mattino: “Antoniosta facendo un grande lavoro anche all’interno. Rispetto alla passata stagione non ci sono mal di pancia da parte dei calciatori. Nessuno ha voglia di andare via e si pensa tutti con una sola testa. Non era certamente facile riuscire a conquistare questo particolare risultato dopo una annata disastrosa come l’ultima. L’allenatore ha piena e totale fiducia da parteche vive praticamente in simbiosi con. Un segno importante di come le cose siano cambiate rispetto al passato.