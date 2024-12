Ilnapolista.it - Borja Valero: «Far cambiare idea a Conte è stata una delle più grandi soddisfazioni della mia carriera»

Leggi su Ilnapolista.it

La Gazzetta dello Sport ha intervistato oggi, doppio ex di Fiorentina e Inter, in vistasfida tra le due squadre.Dove può arrivare questa Fiorentina?«È un momento d’oro. La speranza di tutti noi legati a questa maglia e a questi tifosi è che duri il più possibile. L’importante sarà avere equilibrio e tanta testa fino alla fine. Poi sognare non costa nulla.».Come li vede i nerazzurri?«Sono sicuramente la squadra da battere. Per qualità, esperienza e ampiezzarosa. A Verona hanno dimostrato quanto sono forti e completi. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi, hanno pagato qualche distrazione. Ma sono ancora i favoriti per lo scudetto».Leggi anche:: «Spalletti è capace di dare entusiasmo. È bravissimo a far sentire i giocatori forti»Lei all’Inter ha avutocome tecnico.